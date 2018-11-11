Рейтинг был составлен на основании данных по продажам новых минивэнов на вторичном рынке России за первые девять месяцев текущего года.
Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных минивэнов в России
За отчетный период на вторичном рынке было реализовано 153 473 минивэна, а этот результат в сравнении с прошлым годом стал на 1,7% больше.
Чаще всего продается подержанный минивэн Лада Ларгус, который и является самым востребованным на рынке. Популярность автомобиля выросла на 31% до 15 973 единиц.
На втором месте располагается модель Nissan Note, которая была продана в количестве 12 132 экземпляра, что на 17,6% больше. С результатом 10 906 перепродаж в тройке лидеров оказался Ford Fusion.
Его популярность выросла на 2,5%, сообщает «АвтостатИнфо». В первой пятерке расположились Opel Zafira (5970 ед., +6,2%) и Renault Megane (5011 ед., +2,2%).
В ТОП-10 самых популярных подержанных минивэнов в России вошли:
Toyota Ipsum — 4989 ед. (-17,7%),
Toyota Wish — 4432 ед. (+8,3%),
Toyota Probox — 4355 ед. (+0,8%),
Nissan Serena — 3969 ед. (-2,4%),
Nissan Cube — 3433 ед. (-12,4%).