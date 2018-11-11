Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных минивэнов в России

Рейтинг был составлен на основании данных по продажам новых минивэнов на вторичном рынке России за первые девять месяцев текущего года.

За отчетный период на вторичном рынке было реализовано 153 473 минивэна, а этот результат в сравнении с прошлым годом стал на 1,7% больше.

Чаще всего продается подержанный минивэн Лада Ларгус, который и является самым востребованным на рынке. Популярность автомобиля выросла на 31% до 15 973 единиц.

На втором месте располагается модель Nissan Note, которая была продана в количестве 12 132 экземпляра, что на 17,6% больше. С результатом 10 906 перепродаж в тройке лидеров оказался Ford Fusion.

Его популярность выросла на 2,5%, сообщает «АвтостатИнфо». В первой пятерке расположились Opel Zafira (5970 ед., +6,2%) и Renault Megane (5011 ед., +2,2%).

В ТОП-10 самых популярных подержанных минивэнов в России вошли:

Toyota Ipsum — 4989 ед. (-17,7%),

Toyota Wish — 4432 ед. (+8,3%),

Toyota Probox — 4355 ед. (+0,8%),

Nissan Serena — 3969 ед. (-2,4%),

Nissan Cube — 3433 ед. (-12,4%).