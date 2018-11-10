Водителям хотят разрешить оформлять ДТП через приложение

В России запустят приложение «Помощник ОСАГО», которое можно будет использовать в столичных регионах и ряде других крупных городов РФ.

Как удалось узнать «Коммерсанту», сейчас в правительстве разрабатывают мобильную программу, через которую водители смогут оформлять мелкие ДТП.

Конечно приложение имеет ряд ограничений и среди таких ситуация, когда у участников ДТП нет разногласий, к тому же у каждого из них на смартфонах должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». Еще участники должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

В приложении автовладельцы должны будут внести свои данные, которые не указаны на портале госуслуг и заполнить данные касающиеся ДТП.

Если все будет сделано верно, то информация поступит в АИС ОСАГО, после чего водители могут разъехаться.