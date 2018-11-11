Nissan поднял российские цены на кроссоверы Qashqai и Murano

Эксперты в России зафиксировали удорожание еще двух моделей авто на рынке.



Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», Nissan подняла в РФ цены на кроссоверы Nissan Qashqai и Murano.

Стоимость кроссовера Nissan Qashqai выросла во всех предлагающихся комплектациях на 15 тысяч рублей и теперь автомобиль имеет цены от 1 271 000 до 1 867 000 рублей.

Кроссовер Nissan Murano во всех комплектациях, кроме базовой прибавил в цене 30 тысяч рублей.

Теперь максимальная стоимость автомобиля составляет 3 070 000 рублей, а в начальной комплектации автомобиль ценен в 2 550 000 рублей.