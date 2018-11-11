Эксперты составили ТОП-3 семиместных кроссоверов стоимостью 2 млн рублей

На российском рынке большой выбор кроссоверов, но вот семиместных моделей на самом деле пока не очень много, причем большинство из них стоят очень дорого.

Но несмотря на это за 2 млн рублей можно выбрать себе большой семиместный кроссовер. Среди таких Hyundai Santa Fe, который предлагается с 2,4-литровым двигателем мощностью 188 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для поклонников Toyota можно рассмотреть кроссовер Fortuner. В минимальной комплектации эта модель оснащена 166-сильным бензиновым ДВС и пятиступенчатой «механикой».

Также в РФ за 2 млн рублей предлагают Skoda Kodiaq с двухлитровым 180-сильным бензиновым двигателем и 7-ступенчатым DSG. Привод у чешского кроссовера полный.