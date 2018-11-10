Российские аналитики сообщили, что за три квартала этого года популярность подержанных пикапов снизились на четыре процента.
Продажи подержанных пикапов на рынке России упали на 4%
10.11.2018 16:06
32 0
Объёмы составили 31 781 проданных пикап, против 33 088 годом ранее. Популярность иномарок по данным «АвтостатИнфо», сократилась на 2,7% до 20 9982 проданных штук, а продажи российских пикапов снизились на 6,3% до 10 799 единиц.
Лидерство в сегменте удерживает японский пикап Toyota Hilux. Объёмы перепродаж этой модели составили 5 661 ед., что на 6% меньше.
Вторым самым популярным пикапом на вторичном рынке является Mitsubishi L200. Его результат 4 794 проданных единицы, что на 1,1% больше.
В тройке лидеров оказался ИЖ-2717 с результатом 3 878 штук, что на 11,5% меньше. В первой пятерке оказались UAZ Pickup (1932 ед, +14%) и Volkswagen Amarok (1715 ед., +10%).
Комментарииcomments powered by HyperComments