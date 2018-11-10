Продажи подержанных пикапов на рынке России упали на 4%

Российские аналитики сообщили, что за три квартала этого года популярность подержанных пикапов снизились на четыре процента.

Объёмы составили 31 781 проданных пикап, против 33 088 годом ранее. Популярность иномарок по данным «АвтостатИнфо», сократилась на 2,7% до 20 9982 проданных штук, а продажи российских пикапов снизились на 6,3% до 10 799 единиц.

Лидерство в сегменте удерживает японский пикап Toyota Hilux. Объёмы перепродаж этой модели составили 5 661 ед., что на 6% меньше.

Вторым самым популярным пикапом на вторичном рынке является Mitsubishi L200. Его результат 4 794 проданных единицы, что на 1,1% больше.

В тройке лидеров оказался ИЖ-2717 с результатом 3 878 штук, что на 11,5% меньше. В первой пятерке оказались UAZ Pickup (1932 ед, +14%) и Volkswagen Amarok (1715 ед., +10%).