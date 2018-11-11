На Тайване электрический спортбайк оборудовали коробкой передач

На мотосалонe EICMA в Милане был представлен электрический мотоцикл SuperNEX с шестиступенчатой коробкой передач. Разработкой мотоцикла занималась тайваньская компания Kymco, которая в целом занимается выпуском мотоциклов, скутеров и квадроциклов.

Стоит отметить, что обычно в электрических транспортных средствах не используют коробку передач, а это связано с равномерной тягой электрических моторов.

Но у них есть один недостаток — на высоких оборотах ускорение транспортного средства хуже, чем у обычного ДВС. Это связано с тем, что при высоких оборотах элекродвигателя его мощность падает. Для этого в электробайке решили установить коробку передач.

Помимо этого в мотоцикле установлен генератор звука, причем он выдает четыре варианта имитации работы ДВС. SuperNEX за счет современных технологий способен разгонятся от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а отметку в 200 км/ч байк преодолеет через 7,5 секунды. Остальные динамические характеристики пока не называются.

За счет коробки передач происходит оптимизация динамики набора скорости мотоцикла. Тут стоит отметить, что в SuperNEX мотоциклисту не нужно выжимать сцепление.

Про батарею и запас хода в SuperNEX пока ничего не сообщили, так как мотоцикл пока является концептом, который возможно не получит серийного продолжения.



