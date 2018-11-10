Chevrolet представил новый кроссовер Captiva на базе Baojun 530

Марка Chevrolet использовала название Captiva для нового кроссовера, который создали на базе Baojun 530.

Новинка была представлена в Колумбии и является переработанной версией китайского кроссовера.

При этом стоит отметить, что на рынках, где еще предлагается старый Captiva, производитель о появлении преемника не заявлял. Впрочем, новинка по сути является перелицованным вариантом китайца.

Этот кроссовер получил пяти- и семиместный варианты, длину 4 655 мм, а отличается от донора эмблемами и решеткой радиатора.

В линейке двигателей заявлен бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра, который выдает 147 лошадиных сил мощности и работает с переднеприводной системой. Крутящий момент будет передавать шестискоростной робот или механика.

В списке оборудования есть информационно-развлекательная система, электропривод сидений, панорамная крыша, камера заднего вида и многое другое.

Кроссовер Chevrolet Captiva появится на рынке Колумбии в следующем году, а о появлении его на других рынках не сообщается.