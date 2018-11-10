Марка Chevrolet использовала название Captiva для нового кроссовера, который создали на базе Baojun 530.
Chevrolet представил новый кроссовер Captiva на базе Baojun 530
Новинка была представлена в Колумбии и является переработанной версией китайского кроссовера.
При этом стоит отметить, что на рынках, где еще предлагается старый Captiva, производитель о появлении преемника не заявлял. Впрочем, новинка по сути является перелицованным вариантом китайца.
Этот кроссовер получил пяти- и семиместный варианты, длину 4 655 мм, а отличается от донора эмблемами и решеткой радиатора.
В линейке двигателей заявлен бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра, который выдает 147 лошадиных сил мощности и работает с переднеприводной системой. Крутящий момент будет передавать шестискоростной робот или механика.
В списке оборудования есть информационно-развлекательная система, электропривод сидений, панорамная крыша, камера заднего вида и многое другое.
Кроссовер Chevrolet Captiva появится на рынке Колумбии в следующем году, а о появлении его на других рынках не сообщается.
¡Primicia MUNDIAL! @ChevroletCo presenta la nueva Captiva. Conoce los detalles en el #SalónDelAutomóvil #PasiónxLosCarros @FenalcoNacional pic.twitter.com/RFfbIG3Kgi
— Corferias Bogotá (@CorferiasBogota) 6 ноября 2018 г.