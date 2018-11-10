Представлена особая версия Volkswagen California

Новую спецверсию автомобиля подготовила компания Volkswagen Commercial Vehicles, которая охарактеризовала особую модификацию как самую навороченную из выпущенных за 30 лет California.

Как и любая другая спецверсия новинка с названием California 30 Years будет выпущена ограниченным тиражом, а именно в количестве 999 единиц.

Это будет роскошный автомобиль с большим количеством опций и функций. Создавалась новинка на базе California Ocean, а также она получила эксклюзивные дизайнерские решения, шильдики и надписи указывающие на принадлежность автомобиля к спецверсии, а также пронумерованными табличками.

Впервые для California 30 Years был использован окрас кузова с названием Turmeric Yellow (желтая куркума). Особый California будет предлагаться с любым из доступны для модели двигателей.