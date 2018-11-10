Представители компании Mitsubishi в одном из недавних интервью с журналистами раскрыли некоторые планы по созданию нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander.
Новый кроссовер Mitsubishi Outlander построят на шасси Renault-Nissan
10.11.2018 13:43
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В частности, было сказано, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander построят на шасси Renault-Nissan.
Этот автомобиль станет первым в модельной линейке, который получит платформу Renault-Nissan, а именно Common Module Family (CMF-C/D).
Эта основа используется в автомобилях Renault Scenic и Espace. Новое поколение автомобиля появится через два года, а между тем на российском рынке недавно были названы цены на обновленную версию Outlander.
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