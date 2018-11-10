Представители компании Mitsubishi в одном из недавних интервью с журналистами раскрыли некоторые планы по созданию нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander.

В частности, было сказано, что новый кроссовер Mitsubishi Outlander построят на шасси Renault-Nissan.

Этот автомобиль станет первым в модельной линейке, который получит платформу Renault-Nissan, а именно Common Module Family (CMF-C/D).

Эта основа используется в автомобилях Renault Scenic и Espace. Новое поколение автомобиля появится через два года, а между тем на российском рынке недавно были названы цены на обновленную версию Outlander.