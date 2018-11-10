Chevrolet представит новый кроссовер для Китая

Презентация нового для китайского рынка кроссовера будет проходить на автосалоне в Гуанчжоу, который начнет свою работу в этом месяце.

Компания Chevrolet готовит к дебюту новый кроссовер для Китая, который получил название FNR-CarryAll.

Сегодня производитель опубликовал тизер модели, глядя на который можно заменить некоторые сходства дизайна передней части в Chevrolet Blazer RS.

Есть предположение, что для Китая представят новую версию Chevrolet Blazer. Последний в США был представлен в начале этого года, а FNR-CarryA вероятно станет его версией.

Другие подробности о модели пока не раскрывают.