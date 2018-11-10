Презентация нового для китайского рынка кроссовера будет проходить на автосалоне в Гуанчжоу, который начнет свою работу в этом месяце.
Chevrolet представит новый кроссовер для Китая
10.11.2018 13:34
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Компания Chevrolet готовит к дебюту новый кроссовер для Китая, который получил название FNR-CarryAll.
Сегодня производитель опубликовал тизер модели, глядя на который можно заменить некоторые сходства дизайна передней части в Chevrolet Blazer RS.
Есть предположение, что для Китая представят новую версию Chevrolet Blazer. Последний в США был представлен в начале этого года, а FNR-CarryA вероятно станет его версией.
Другие подробности о модели пока не раскрывают.
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