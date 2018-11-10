Составлен Топ-10 самых распространенных иномарок российской сборки

Эксперты «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, в рамках которого стали известны модели автомобилей, которые были собраны в России и являются самыми распространенным в автопарке.

Так, специалисты назвали рейтинг ТОП-10, который возглавил седан Hyundai Solaris. Таких автомобилей в РФ по состоянию на 1 июля текущего года числится 704,3 тыс. единиц.

Сборка этой модели в нашей стране стартовала восемь лет назад. В целом автопарк иномарок российской сборки составляет 9,7 млн авто, а это соответствует доле 22,6% по отношению ко всему российскому автопарку.

На втором месте располагается KIA Rio с результатом 673,7 тыс. штук, при этом его сборка стартовала в России почти 12 лет назад.

В тройке лидеров данного рейтинга вошел Renault Logan, серийное производство которого на территории РФ стартовало в 2005 году. Таких автомобилей зарегистрировано 654,3 тыс. экземпляров.

Далее в рейтинге оказались: «Форд Фоккус» (624,9 тыс. ед.), «Шевроле Нива» (597,6 тыс. ед.), «Фольксваген Поло» (397,6 тыс. ед.), «Рено Дастер» (345,7 тыс. ед.), «Рено Сандеро» (288,3 тыс. шт.), «Шкода Октавия» (270,7 тыс. шт.) и KIA Ceed (248,2 тыс. шт.).