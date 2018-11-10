Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили

Специалисты агентства исследовали регионы РФ и определили в них самые популярные для угона автомобили.

В общей сложности с января по сентябрь в России было украдено 17,6 тыс. легковушек. Тут стоит отметить, что это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего угонов в 2018 году совершили в Северной столице – 3,2 тыс. авто. В Москве за отчетный период было угнано 2,7 тыс. легковых автомобилей.

На третьем месте оказалась Московская область. Если рассматривать по модельно, то наибольший интерес проявляют к Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada 2107.