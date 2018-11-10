Агентство Russian Automotive Market Research провело исследование и назвало самые угоняемые легковые авто в РФ.
Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили
10.11.2018 03:00
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Специалисты агентства исследовали регионы РФ и определили в них самые популярные для угона автомобили.
В общей сложности с января по сентябрь в России было украдено 17,6 тыс. легковушек. Тут стоит отметить, что это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего угонов в 2018 году совершили в Северной столице – 3,2 тыс. авто. В Москве за отчетный период было угнано 2,7 тыс. легковых автомобилей.
На третьем месте оказалась Московская область. Если рассматривать по модельно, то наибольший интерес проявляют к Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada 2107.
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