Названы самые популярные подержанные китайские автомобили в РФ

На российском рынке в 2018 году спрос на китайские модели автомобилей увеличился на 8,5%, такие данные приводят аналитики из «АВТОСТАТ».

Также специалисты назвали самые популярные китайские модели на вторичном рынке. За девять месяцев текущего года было продано 6,3 тыс. ед. Chery Tiggo с пробегом (+7%), а это обеспечило китайскому кроссоверу лидерство в рейтинге.

На втором месте в отчётный период оказался Lifan Solano. Свой выбор на этой модели остановило 5,1 тыс. россиян (+3%).

Бронзовое место у Geely MK. Его продажи на рынке подержанных автомобилей увеличились на 5% в сравнении с прошлым годом и достигли 4,8 тыс. ед.

Четвертое и пятое место у Lifan X60 – 4,4 тыс. ед. (+25%) и Great Wall Hover H3 – 4,3 тыс. ед. (+5%) соответственно.

В «десятку» самых популярных подержанных китайских авто также вошли модели Geely Emgrand, Chery Amulet, Great Wall Hover H5, Chery Bonus и Lifan Smily. Причем все из этих перечисленных авто показали рост продаж за исключением Chery Amulet.