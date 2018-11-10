В России решили разработать собственную методику краш-тестов RuNCAP, о чем сообщили представители Росстандарта.
В России разрабатывают национальную методику краш-тестов
10.11.2018 03:35
26 0
По словам главы ведомства Алексея Абрамова, для разработки задействуют специалистов НАМИ и Минпромторга РФ.
RuNCAP позволит в стране создать методику, которая будет учитывать все особенности автомобилей, используемых в России с учетом климатических особенностей.
В RuNCAP также будут принимать участие автомобильные организации, которые заинтересованы в повышении качества отечественных автомобилей.
Комментарииcomments powered by HyperComments