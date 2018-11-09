В ноябре прошлого года китайский концерн Great Wall провел презентацию нового кроссовера Haval H4, а его продажи стартовали в марте этого года.
Great Wall готовит к дебюту бюджетную версию кроссовера Haval H4
09.11.2018 18:45
19 0
Позже стало известно, что новинка обошла по продажам своих ближайших конкурентов. Спрос на кроссовер не снижается, поэтому в компании задумались вывести более бюджетную его версию.
Об этом рассказали представители Great Wall и более того, презентацию новинки уже анонсировали.
Согласно официальной информации, бюджетная версия кроссовера дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 16 ноября. Подробности об автомобиле держаться в секрете.
Комментарииcomments powered by HyperComments