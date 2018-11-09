Great Wall готовит к дебюту бюджетную версию кроссовера Haval H4

Позже стало известно, что новинка обошла по продажам своих ближайших конкурентов. Спрос на кроссовер не снижается, поэтому в компании задумались вывести более бюджетную его версию.

Об этом рассказали представители Great Wall и более того, презентацию новинки уже анонсировали.

Согласно официальной информации, бюджетная версия кроссовера дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 16 ноября. Подробности об автомобиле держаться в секрете.