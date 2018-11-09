Новый седан Toyota Corolla отпразднует премьеру в Гуанчжоу

Японский автопроизводитель опубликовал тизерный видеоролик, посвященный новой модели. Предположительно седан будет выполнен в том же стиле, что и хэтчбек показанный в Нью-Йорке в марте 2018 года.

Популярный седан будет создан на платформе TNGA, на которой также построены новые Prius и C-HR. Также есть информация, что под капотом седана установят 170-сильный двухлитровый мотор.

Не исключено, что появится и гибридная версия. Ранее Toyota Corolla был замечен на тестах, но автомобиль всегда был покрыт камуфляжной пленкой.

Однако даже через нее фотошпионы заметили светодиодную оптику, измененные бамперы и новую радиаторную решетку.

