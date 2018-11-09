Новый мониторинг цен, проведенный экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре выросли цены на автомобиль Jeep Renegade.
Jeep в России подняла цены Jeep Renegade на 40-75 тысяч рублей
09.11.2018 18:36
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Модель прибавила в цене от 40 до 75 тыс. рублей, но изменение затронуло только две комплектации.
Так, на 75 тысяч рублей дороже стала комплектация автомобиля Sport, которая теперь доступна доя покупки за 1 430 000 рублей.
Вариант Longitude оценен в 1 670 000 рублей, что на 40 000 рублей больше.
Jeep Renegade в исполнении Limited и Trailhawk все также доступны для покупки за 2 030 000 и 2 105 000 рублей соответственно.
Jeep официально представила обновленный внедорожник Renegade
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