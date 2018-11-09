Jeep в России подняла цены Jeep Renegade на 40-75 тысяч рублей

Новый мониторинг цен, проведенный экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в ноябре выросли цены на автомобиль Jeep Renegade.

Модель прибавила в цене от 40 до 75 тыс. рублей, но изменение затронуло только две комплектации.

Так, на 75 тысяч рублей дороже стала комплектация автомобиля Sport, которая теперь доступна доя покупки за 1 430 000 рублей.

Вариант Longitude оценен в 1 670 000 рублей, что на 40 000 рублей больше.

Jeep Renegade в исполнении Limited и Trailhawk все также доступны для покупки за 2 030 000 и 2 105 000 рублей соответственно.