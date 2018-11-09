Volkswagen планирует выпуск электромобилей с ценой до 20 тысяч евро

Немецкий автопроизводитель Volkswagen ранее раскрывал свои планы по выпуску автомобилей в течении нескольких лет.

Согласно планам, компания делает упор на электрификацию автомобилей и намерена существенно расширить модельный ряд кроссоверов и внедорожников.

При этом теперь сообщается, что производитель будет выпускать новые электромобили, которые получат стоимость не более 20 тысяч евро.

Электрокары встанут на конвейер трех разных заводов Volkswagen. Руководство компании намерено предложить электрокары, которые по цене будут сопоставимы с моделями массового сегмента. Уже совсем скоро на рынок выйдет будущий конкурент седану Tesla.

Этот электрокар получит название Volkswagen I. D. Aero, а продавать его планируют тиражом в количестве 100 тысяч экземпляров в год.

Его будут собирать на заводе в Германии. На предприятии в Ганновере стартует выпуск электрического минивэна I. D. Buzz, а другие новинки будут выпускать на заводе компании Ford в Турции.