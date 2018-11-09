Компания Ford презентовала Ford Ranger Storm в Бразилии

В Бразилии на мотор-шоу компания Ford показала пикап Ranger Storm. Пока автомобиль демонстрируют публике в качестве концепта, но не исключено, что грузовик все-таки станет серийным, если к нему на автосалоне проявят достаточно внимания.

В целом концептуальная модель очень похожа на предсерийную. В ней нет каких-либо дизайнерских решений, которые обычно не используются в коммерческой версии.

Концептуальный Ford Ranger Storm получил 3,2-литровый турбодизель мощностью 197 л.с. Он работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Пикап подготовили к бездорожью, поэтому у него установлены шипованные покрышки, шноркель, массивные пластиковые некрашеные накладки и черные колесные диски. На крыше разместили усиленные рейлинги.