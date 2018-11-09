Покупатель завода GM в Петербурге возобновит производство автомобилей

Производство автомобилей в Петербурге было остановлено в связи с уходом GM с российского рынка, когда прекратились продажи всех массовых моделей концерна, причем сообщалось, что концерн может вернуться через два-три года.

Тогда автопроизводитель заявил, что завод законсервирован и продавать его не собираются. При этом теперь стал известно, что новый покупатель завода GM в Петербурге намерен возобновить производство автомобилей.

Сделку планируется завершить уже до конца года, причем как сообщает ТАСС, перезапуском предприятия будет заниматься российская компания, тогда как ранее сообщалось, что это будет белорусская компания.