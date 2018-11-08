Продажи премиальных автомобилей в РФ выросли в октябре на 9%

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей из премиального сегмента по итогам октября.

Так, в прошлом месяце россияне приобрели 13 109 новых авто премиум-класса, а этот результат оказался выше на 9% в сравнении с октябрем 2017 года.

Лидерство в данном сегменте все также удерживает компания Mercedes-Benz, дилеры которой в России реализовали 3 300 автомобилей в октябре, что на 3% больше.

На втором месте оказался немецкий бренд BMW, объёмы продаж которого выросли на 21% и составили 3 105 ед.

В тройке лидеров располагается премиальный бренд с результатом 1 742 проданных авто, что на 15% больше.

Более 1000 автомобилей реализовал и бренд Audi. Эти автомобиль разошлись тиражом в количестве 1478 штук, что на два процента больше.