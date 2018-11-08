Mercedes-Benz назвал цену на гибридную версию седана E-Class

Гибридная версия на базе дизельного мотора в Великобритании будет стоить от 47 700 фунтов стерлингов, в пересчете по текущему курсу это 4 115 000 рублей.

Компания Mercedes-Benz в Великобритании начала принимать заказы на E-Class PHEV, который получил силовую установку основанную на дизельном моторе объёмом 2,0-литра мощностью 194 л.с. В паре с ДВС работает еще электрический мотор со 122-сильной отдачей.

По заявлению немецкой компании, суммарная отдача гибридной силовой установки 306 л.с. и она позволяет E-Class совершать разгон всего за шесть секунд. На электрической тяге седан проедет до 54 км, а для этого у него установлена батарея емкостью 7,4 кВт-часов.

Для Mercedes-Benz E-Class PHEV производитель предусмотрел еще пакет Premium, в который вошла премиальная акустическая система, камера кругового обзора и светодиодная оптика. Доплата за такой пакет составит около 3 тысяч фунтов.