Японская марка отправит на сервис более 600 тысяч своих автомобилей, у которых обнаружили проблемы с двигателями.
Mazda отзовет 640 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателем
08.11.2018 19:39
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В частности, концерн отзовет около 640 тысяч своих автомобилей, в которых есть вероятность проблем с пружинами клапанов, причем это касается только дизельных силовых установок.
Эта проблема может стать причиной снижения оборотов двигателя, а в некоторых случаях и его остановку.
Reuters уточняет, что на территории Японии отзовут 230 тысяч автомобилей, а за пределами этой страны отзыв затронет еще 410 тысяч автомобилей.
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