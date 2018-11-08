Mazda отзовет 640 тыс. автомобилей из-за проблем с двигателем

Японская марка отправит на сервис более 600 тысяч своих автомобилей, у которых обнаружили проблемы с двигателями.

В частности, концерн отзовет около 640 тысяч своих автомобилей, в которых есть вероятность проблем с пружинами клапанов, причем это касается только дизельных силовых установок.

Эта проблема может стать причиной снижения оборотов двигателя, а в некоторых случаях и его остановку.

Reuters уточняет, что на территории Японии отзовут 230 тысяч автомобилей, а за пределами этой страны отзыв затронет еще 410 тысяч автомобилей.