Концерн GM создает пикап Chevrolet Silverado ZH2 для военных

Компания General Motors показала новый военный пикап Chevrolet Silverado ZH2, который по предварительным данным создан на платформе будущего нового поколения гражданской версии грузовика.

Подробности про спецмашину пока не раскрывают, но в видеоролике показали подвеску Multimatic с выносными резервуарами, а также силовую установку Hydrotec с баллонами для водорода.

Все система расположилась на усиленной раме. Ориентировочный запас хода машины составляет 640 км, причем авто можно эксплуатировать в любых условиях и на любом дорожном покрытии. Разработкой Chevrolet Silverado ZH2 занимается оборонное подразделение GM.

