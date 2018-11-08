Компания General Motors показала новый военный пикап Chevrolet Silverado ZH2, который по предварительным данным создан на платформе будущего нового поколения гражданской версии грузовика.
Концерн GM создает пикап Chevrolet Silverado ZH2 для военных
08.11.2018 19:47
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Подробности про спецмашину пока не раскрывают, но в видеоролике показали подвеску Multimatic с выносными резервуарами, а также силовую установку Hydrotec с баллонами для водорода.
Все система расположилась на усиленной раме. Ориентировочный запас хода машины составляет 640 км, причем авто можно эксплуатировать в любых условиях и на любом дорожном покрытии. Разработкой Chevrolet Silverado ZH2 занимается оборонное подразделение GM.
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