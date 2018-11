Стоит ли отдавать предпочтение «всесезонкам» в противовес зимним шинам

Очень часто на слуху у автомобилистов встречается слово «всесезонка». Это универсальная покрышка, которая обладает удовлетворительными характеристиками как для зимы, так и для лета. Бытует ошибочное мнение, что всесезонные шины можно использовать на протяжении всего года, не переживая за безопасность при езде в экстремальных условиях. Однако это не так. Для сурового климата лучше подбирать шины по сезонности, так как именно они способны справляться с чрезмерной жарой, минусовыми температурами или гололёдом. Особенно ситуация может стать критической в зимний период, когда на дорогах очень скользко из-за выпавшего снега.

В этой статье мы предлагаем рассмотреть доводы, которые смогут убедить не рисковать своей жизнью. Также сообщим, когда уместно использовать всесезонную резину.

Особенности «всесезонки»

Универсальные покрышки, с одной стороны, очень удобны, так как их не нужно переставлять при смене погоды. Однако «всесезонку» рекомендуется применять только в тех регионах, в которых наблюдается умеренный климат с мягкой зимой и не слишком жарким летом. В суровых условиях шины не справятся с функциональными обязанностями, поставив под вопрос безопасность водителя и пассажиров. В таком случае лучше заказать зимние шины, чтобы быть уверенным в своём автомобиле.

Протектор у «всесезонки» ниже, чем у автопокрышек для зимы. Но блоки его имеют рассечения, что характерно для зимней резины. К положительным качествам всесезонных автошин относятся:

невысокая стоимость по сравнению с летними и зимними покрышками;

ощутимая экономия времени и денег на «переобувание» резины 2 раза в год;

надёжное сцепление с дорогой, на которой лежит небольшой слой снега;

незначительный шум при езде (по сравнению с зимними шинами).

К недостаткам можно отнести то, что «всесезонки» существенно уступают зимним покрышкам при езде по обледенелому дорожному покрытию. Также для универсальных автошин характерен быстрый износ, что легко объясняется круглогодичным использованием. Чтобы увеличить срок службы всесезонной резины, рекомендуется периодически менять покрышки местами для равномерного износа протектора.

Особенности зимних шин

У авторезины, предназначенной для зимы, протектор более высокий, что гарантирует улучшенное сцепление с дорожным полотном при снегопаде. Такие покрышки также имеют способность самоочищаться, что нехарактерно для других видов шин.

К преимуществам зимней резины относятся:

эластичность;

проходимость;

надёжность;

стойкость к морозам.

Отдельно следует отметить покрышки с шипами. Для езды по бездорожью такие автошины становятся настоящим спасением.

Делаем выводы

Прочитав эту статью, вы сможете сделать правильные выводы о функциональности всесезонных и зимних покрышек. Если ещё не определились, какие шины вам необходимо купить, задайте себе следующие вопросы:

Какая интенсивность эксплуатации автомобиля? Насколько существенные изменения погодных условий в области? Какие дороги преобладают в регионе? Сколько осадков выпадает в году? Какие у вас приоритеты, выдвигаемые к автошинам?

Всесезонные покрышки могут стать конкурентами зимних, но только в том случае, если температура не опускается ниже -10. Также важно подобрать проверенные модели, которые пользуются популярностью и имеют положительные отзывы. Например, это могут быть такие покрышки, как Michelin Pilot Sport Plus A/S, Pirelli Scorpion Verde All Season или Yokohama Geolandar H T-S G051. Все они протестированы и обладают хорошими сцепными характеристиками при лояльных условиях эксплуатации. Но выезжать на обледенелое дорожное покрытие в сильный мороз на такой резине не рекомендуется!

