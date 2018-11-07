Компания Audi начинает использовать в наименованиях своих моделей еще и цифровой индекс, который будет указывать на мощность мотора.
Автомобили Audi получили новую систему индексирования
07.11.2018 20:00
55 0
Обозначения A или Q останутся, но помимо названия еще будет добавлен индекс от 30 до 70 и он будет обозначать отдачу мотора.
К примеру, A1 30 будет означать, что под капотом модели установлен ДВС мощностью от 110 до 130 л.с. Самые мощные автомобили компании получат индекс 70. Под капотом таких авто будет мотор мощностью свыше 543 л.с.
Также в Audi решили оставить и буквенные обозначения TDI, TFSI и e-tron, но если ранее указывали объём мотора к примеру A8 3.0 TDI, то теперь вместо объёма будет условный индекс A8 50 TDI.
В целом полный список обозначений выглядит следующим образом:
Комментарииcomments powered by HyperComments