В сети появились фотографии с тестов нового грузовика КАМАЗ с кабиной К5. Прототип был замечен на испытаниях на федеральной трассе Москва-Уфа.
«КамАЗ» вывел на дорожные тесты новый грузовик с кабиной К5
08.11.2018 03:00
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Снимок оказался в распоряжении «Автосправочная» и предположительно тестируемый грузовик это приемник «КамАЗа»-5320, который является первой моделью марки.
Кабина К5 будет устанавливаться на магистральный тягач КАМАЗ 54901, а его серийное производство начнется в следующем году.
В 2018 году будет выпущена первая пилотная партия, которая направится крупным перевозчикам на тестирование, а также будет использоваться в транспортной компании «КамАЗа».
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