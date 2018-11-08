отзыв об авто

Поиск

«КамАЗ» вывел на дорожные тесты новый грузовик с кабиной К5

Новости
08.11.2018 03:00
27 0

В сети появились фотографии с тестов нового грузовика КАМАЗ с кабиной К5. Прототип был замечен на испытаниях на федеральной трассе Москва-Уфа.

Снимок оказался в распоряжении «Автосправочная» и предположительно тестируемый грузовик это приемник «КамАЗа»-5320, который является первой моделью марки.


Кабина К5 будет устанавливаться на магистральный тягач КАМАЗ 54901, а его серийное производство начнется в следующем году.

В 2018 году будет выпущена первая пилотная партия, которая направится крупным перевозчикам на тестирование, а также будет использоваться в транспортной компании «КамАЗа».

В Сети появилось фото редкого грузовика-трактора «КамАЗ» «Кентавр»‍

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿