«КамАЗ» вывел на дорожные тесты новый грузовик с кабиной К5

В сети появились фотографии с тестов нового грузовика КАМАЗ с кабиной К5. Прототип был замечен на испытаниях на федеральной трассе Москва-Уфа.

Снимок оказался в распоряжении «Автосправочная» и предположительно тестируемый грузовик это приемник «КамАЗа»-5320, который является первой моделью марки.



Кабина К5 будет устанавливаться на магистральный тягач КАМАЗ 54901, а его серийное производство начнется в следующем году.

В 2018 году будет выпущена первая пилотная партия, которая направится крупным перевозчикам на тестирование, а также будет использоваться в транспортной компании «КамАЗа».