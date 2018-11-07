Модели Volkswagen Polo и Virtus получили мощную версию GTS‍

Немецкий автопроизводитель на автосалоне в Сан-Паулу представил самые мощные версии Polo и Virtus для стран Южной Америки.

Новые версии получили приставку GTS, но в них не будут устанавливать 200-сильный 2,0-литровый мотор как на европейской версии Polo GTI, а ограничатся только турбированным 1,4-литровым ДВС мощностью 150 л.с.

Стоит отметить, что в Южной Америке хэтчбек Polo и седан Virtus оснащаются обычными моторами с самой высокой максимальной отдачей 128 л.с., поэтому установка 150-сильного ДВС для данных рынков может оказаться большим достижением.

Про динамические характеристики представленных моделей пока ничего не сообщают, ведь автомобили еще существуют в качестве концептов, а серийные версии будет представлены только в следующем году.

Стоит отметить, что Virtus очень похож на новое поколение российского седана Polo и возможно эта модель в РФ также будет предлагаться со 150-сильным мотором.