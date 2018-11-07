К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование по продажам новых авто по федеральным округам.
На рынке Урала KIA Rio уступил лидерство седану LADA Vesta
07.11.2018 18:45
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Как выяснилось, на рынке Урала KIA Rio уступил лидерство седану LADA Vesta. Объемы продаж последнего за девять месяцев 2018 года оказались немного выше, чем у KIA Rio.
Объёмы продаж российского седана на Урале составили 7 367 штук, а корейский автомобиль разошелся тиражом в количестве 7 333 экземпляров.
Кроме этого, в «Автостате» отмечают, что лидерами в других округа остались все те же автомобили. Так, в Центральном, Южном и Сибирском лидерство остается за KIA Rio.
«Ладу Весту» чаще покупают в Северо-Кавказском ФО, а кроссовер Тойота РАВ-4 лидирует в Дальневосточном ФО.
Самый востребованный в России кроссовер Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых популярных авто в Северо-Западном, а LADA Granta – в Приволжском ФО.
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