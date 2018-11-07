К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование по продажам новых авто по федеральным округам.

Как выяснилось, на рынке Урала KIA Rio уступил лидерство седану LADA Vesta. Объемы продаж последнего за девять месяцев 2018 года оказались немного выше, чем у KIA Rio.

Объёмы продаж российского седана на Урале составили 7 367 штук, а корейский автомобиль разошелся тиражом в количестве 7 333 экземпляров.

Кроме этого, в «Автостате» отмечают, что лидерами в других округа остались все те же автомобили. Так, в Центральном, Южном и Сибирском лидерство остается за KIA Rio.

«Ладу Весту» чаще покупают в Северо-Кавказском ФО, а кроссовер Тойота РАВ-4 лидирует в Дальневосточном ФО.

Самый востребованный в России кроссовер Hyundai Creta возглавляет рейтинг самых популярных авто в Северо-Западном, а LADA Granta – в Приволжском ФО.