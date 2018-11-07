Новая версия модели Toyota Corolla готовится к дебюту

Японские специалисты готовят к премьерному показу новый седан Toyota Corolla, который появится на китайском рынке и будет представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

Автомобильный салон начнет свою работу в этом месяце, а новую версию модели в кузове седан представят 16 ноября.

Официальные подробности об автомобиле не сообщаются, но согласно данным китайских СМИ, новая Toyota Corolla создана на платформе TNGA и она получит дизайнерские решения от нового одноименного хэтчбека и универсала.

В списке оснащённости седана будет адаптивная подвеска AVS, современная информационно-развлекательная система с проекционным экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, а под капотом будет установлен двухлитровый двигатель.