Volkswagen Touareg в России получит новый базовый двигатель

На российском рынке до конца ноября в дилерских центрах Volkswagen появятся новые версии кроссовера Touareg с 2,0-литровым турбомотором.

Сейчас в России новый Touareg в основном предлагается с трехлитровым дизельным 249-сильным ДВС. Еще предлагается версия с бензиновым турбомотором 3.0 TSI мощностью 340 л.с.

Новый двигатель уже давно прописан по прайсу, а это базовая версия, которая оценивается от 3 399 000 рублей, но ее пока невозможно купить. Она появится в дилерских центрах только в конце месяца.

Динамические характеристик кроссовера с двухлитровым 249-сильным двигателем пока не называют, но известно, что модель на 85 кг легче, чем дизельная версия. Трансмиссия во всех комплектаций только восьмиступенчатая автоматическая с полным приводом 4Motion.