Аренда микроавтобуса: как выбрать транспорт и не проиграть?

Свадебное торжество, корпоратив или семейный выезд на природу не обходится без использования транспорта. И если вы не располагаете собственным авто или хотите полноценно отдохнуть целой компанией, то аренда микроавтобуса поможет решить этот вопрос.

Клиенту не приходится:

следить за исправностью техники;

тратить денежные средства на содержание;

самостоятельно управлять машиной;

контролировать ситуацию на дороге.

Как правило, крупные компании дорожат репутацией и поэтому предоставляют клиенту микроавтобусы в идеальном техническом состоянии, соответствующие пожеланиям по вместительности, наличию специализированных средств перевозки (например, детским автокреслом, местом для маломобильных пассажиров) строго в означенное время.

Что учитывать?

Обращать внимание необходимо на:

Документальную сторону. Если разрешительная документация в порядке, то в поездке не возникнет никаких проблем с проверяющими, не будет никаких задержек в пути для решения бумажной волокиты и выписки штрафов.

Если разрешительная документация в порядке, то в поездке не возникнет никаких проблем с проверяющими, не будет никаких задержек в пути для решения бумажной волокиты и выписки штрафов. Техническое состояние. От него зависит безопасность пассажиров. С первого взгляда можно определить, насколько за автобусом ухаживают, что является косвенным показателем исправности авто. В салоне должно быть чисто, опрятно, отсутствовать посторонних затхлый запах.

От него зависит безопасность пассажиров. С первого взгляда можно определить, насколько за автобусом ухаживают, что является косвенным показателем исправности авто. В салоне должно быть чисто, опрятно, отсутствовать посторонних затхлый запах. Персонал. Только опытные водители со стажем работы не менее пяти лет смогут обеспечить комфортное и безопасное передвижение в любых условиях, сохранят спокойствие в нестабильных с психологической точки зрения ситуациях.

Только опытные водители со стажем работы не менее пяти лет смогут обеспечить комфортное и безопасное передвижение в любых условиях, сохранят спокойствие в нестабильных с психологической точки зрения ситуациях. Возможность замены. От поломки даже сверхсовременного транспорта и возникновения форс-мажорных ситуаций не застрахован никто, потому нелишне оговорить, как быстро заменят сломанный автобус.

От поломки даже сверхсовременного транспорта и возникновения форс-мажорных ситуаций не застрахован никто, потому нелишне оговорить, как быстро заменят сломанный автобус. Наличие связи. Не помешает постоянный контакт с оператором, чтобы быстро решать любые важные вопросы.

Во избежание лишних недоразумений, рекомендуется уточнить, можно ли останавливаться в пути, озвучить точное количество пассажиров, наличие детей, домашних питомцев. От того, насколько полную информацию предоставляет клиент, зависит комфорт и спокойствие обеих сторон договора.

В договоре должно быть прописано несколько важных пунктов:

реальный пробег на момент аренды;

сроки и стоимость услуг;

географические границы передвижения;

требования к внешнему виду техники и внутреннему обустройству;

возможность продления аренды.

При необходимости расширить или скорректировать документацию серьезная транспортная организация пойдет навстречу.

Выгодное решение аренды

Если обращаться за арендой, то к проверенному партнеру.

Компания «Аллегро» — это опытный участник рынка, который предоставляет клиентам лояльные условия и гарантию: