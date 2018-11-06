Аренда микроавтобуса: как выбрать транспорт и не проиграть?
Свадебное торжество, корпоратив или семейный выезд на природу не обходится без использования транспорта. И если вы не располагаете собственным авто или хотите полноценно отдохнуть целой компанией, то аренда микроавтобуса поможет решить этот вопрос.
Клиенту не приходится:
- следить за исправностью техники;
- тратить денежные средства на содержание;
- самостоятельно управлять машиной;
- контролировать ситуацию на дороге.
Как правило, крупные компании дорожат репутацией и поэтому предоставляют клиенту микроавтобусы в идеальном техническом состоянии, соответствующие пожеланиям по вместительности, наличию специализированных средств перевозки (например, детским автокреслом, местом для маломобильных пассажиров) строго в означенное время.
Что учитывать?
Обращать внимание необходимо на:
- Документальную сторону. Если разрешительная документация в порядке, то в поездке не возникнет никаких проблем с проверяющими, не будет никаких задержек в пути для решения бумажной волокиты и выписки штрафов.
- Техническое состояние. От него зависит безопасность пассажиров. С первого взгляда можно определить, насколько за автобусом ухаживают, что является косвенным показателем исправности авто. В салоне должно быть чисто, опрятно, отсутствовать посторонних затхлый запах.
- Персонал. Только опытные водители со стажем работы не менее пяти лет смогут обеспечить комфортное и безопасное передвижение в любых условиях, сохранят спокойствие в нестабильных с психологической точки зрения ситуациях.
- Возможность замены. От поломки даже сверхсовременного транспорта и возникновения форс-мажорных ситуаций не застрахован никто, потому нелишне оговорить, как быстро заменят сломанный автобус.
- Наличие связи. Не помешает постоянный контакт с оператором, чтобы быстро решать любые важные вопросы.
Во избежание лишних недоразумений, рекомендуется уточнить, можно ли останавливаться в пути, озвучить точное количество пассажиров, наличие детей, домашних питомцев. От того, насколько полную информацию предоставляет клиент, зависит комфорт и спокойствие обеих сторон договора.
В договоре должно быть прописано несколько важных пунктов:
- реальный пробег на момент аренды;
- сроки и стоимость услуг;
- географические границы передвижения;
- требования к внешнему виду техники и внутреннему обустройству;
- возможность продления аренды.
При необходимости расширить или скорректировать документацию серьезная транспортная организация пойдет навстречу.
Выгодное решение аренды
Если обращаться за арендой, то к проверенному партнеру.
Компания «Аллегро» — это опытный участник рынка, который предоставляет клиентам лояльные условия и гарантию:
- своевременной подачи транспорта;
- круглосуточного решения возникших вопросов;
- профессионализма предоставляемых водителей с опытом работы от 5 лет;
- широты спектры дополнительных услуг;
- выгодных цен;
- высокотехнологичного оборудования, системой Glonass, кондиционерами, Wi-Fi, микрофонами для экскурсоводов.