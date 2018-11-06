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Аренда микроавтобуса: как выбрать транспорт и не проиграть?

Авто советы
06.11.2018 16:45
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Свадебное торжество, корпоратив или семейный выезд на природу не обходится без использования транспорта. И если вы не располагаете собственным авто или хотите полноценно отдохнуть целой компанией, то аренда микроавтобуса поможет решить этот вопрос.

Клиенту не приходится:

  • следить за исправностью техники;
  • тратить денежные средства на содержание;
  • самостоятельно управлять машиной;
  • контролировать ситуацию на дороге.

Как правило, крупные компании дорожат репутацией и поэтому предоставляют клиенту микроавтобусы в идеальном техническом состоянии, соответствующие пожеланиям по вместительности, наличию специализированных средств перевозки (например, детским автокреслом, местом для маломобильных пассажиров) строго в означенное время.

Что учитывать?

Обращать внимание необходимо на:

  • Документальную сторону. Если разрешительная документация в порядке, то в поездке не возникнет никаких проблем с проверяющими, не будет никаких задержек в пути для решения бумажной волокиты и выписки штрафов.
  • Техническое состояние. От него зависит безопасность пассажиров. С первого взгляда можно определить, насколько за автобусом ухаживают, что является косвенным показателем исправности авто. В салоне должно быть чисто, опрятно, отсутствовать посторонних затхлый запах.
  • Персонал. Только опытные водители со стажем работы не менее пяти лет смогут обеспечить комфортное и безопасное передвижение в любых условиях, сохранят спокойствие в нестабильных с психологической точки зрения ситуациях.
  • Возможность замены. От поломки даже сверхсовременного транспорта и возникновения форс-мажорных ситуаций не застрахован никто, потому нелишне оговорить, как быстро заменят сломанный автобус.
  • Наличие связи. Не помешает постоянный контакт с оператором, чтобы быстро решать любые важные вопросы.

Во избежание лишних недоразумений, рекомендуется уточнить, можно ли останавливаться в пути, озвучить точное количество пассажиров, наличие детей, домашних питомцев. От того, насколько полную информацию предоставляет клиент, зависит комфорт и спокойствие обеих сторон договора.

В договоре должно быть прописано несколько важных пунктов:

  • реальный пробег на момент аренды;
  • сроки и стоимость услуг;
  • географические границы передвижения;
  • требования к внешнему виду техники и внутреннему обустройству;
  • возможность продления аренды.

При необходимости расширить или скорректировать документацию серьезная транспортная организация пойдет навстречу.

Выгодное решение аренды

Если обращаться за арендой, то к проверенному партнеру.

Компания «Аллегро» — это опытный участник рынка, который предоставляет клиентам лояльные условия и гарантию:

  • своевременной подачи транспорта;
  • круглосуточного решения возникших вопросов;
  • профессионализма предоставляемых водителей с опытом работы от 5 лет;
  • широты спектры дополнительных услуг;
  • выгодных цен;
  • высокотехнологичного оборудования, системой Glonass, кондиционерами, Wi-Fi, микрофонами для экскурсоводов.
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