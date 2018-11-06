Раритетный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman выставлен на аукцион

Очень редкий Mercedes-Benz 600 Pullman 1969 года выпуска будет продан на торгах, инициатором которых стал аукционный дом Sotheby’s.

За всю историю было создано 304 президентских лимузина Mercedes-Benz 600 Pullman, который выпускался в двух версиях с четырьмя дверьми или шестью.

Все автомобили собирались в ручную и это были самые роскошные автомобили своего времени. Они очень популярны у коллекционеров, поэтому их редко продают на аукционах.

Выставленный на продажу Mercedes 600 Pullman нынешним владельцем полностью восставлен. По заявлению аукционного дома, на все восстановительные работы было потрачено 40 тыс. долларов.

Однако, какие именно детали заменил автовладелец не сообщается. Также пока неизвестна и стартовая цена за роскошную машину.