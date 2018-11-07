Эксперты составили список самых «загугленных» автомобильных брендов

Эксперты проанализировали запросы в поисковиках и выяснили, какими автомобильными марками интересуются чаще всего.

Рейтинг составляли специалисты страховой компании Veygo, которая проанализировала запросы в 170 странах.

Оказалось, что чаще всего пользователи ищут информацию по марке Toyota, которая и стала самым «загугленным» автомобильным брендом.

Лидером тематических поисковых запросов Toyota стала в 57 странах мира. Слово Toyota фигурирует в 7,8 млн запросах в месяц.

На втором месте оказалась марка BMW, которая лидирует по запросам в 25 странах. Mercedes-Benz стал третьим с результатом – 23 страны.

Лидером в тематических поисковых запросах в 12 странах стала марка Lamborghini, которая оказалась на четвертом месте составленного рейтинга. Эксперты полагают, что бренд стал более интересен после выхода кроссовера Urus. В пятерку лидеров вошла Tesla.

Среди менее популярных автомобильных марок оказалась Pagani. Во Франции наиболее часто интересуются брендом Renault, в Германии — Mercedes-Benz, в Индии — Maruti Suzuki, в Малайзии — Perodua и в Швеции — Volvo. Если в этом списке рассматривать Россию, то россиянам больше всего интересен Hyundai.