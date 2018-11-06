Российский офис чешской марки опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей на рынке по итогам октября.

Так стало известно, что продажи автомобилей Skoda в РФ выросли в октябре на 33,1% и составили 7 614 реализованных авто.

Объёмы продаж выросли и по итогам десяти месяцев 2018 года, когда дилеры марки реализовали 65 087 новых авто, что превышает прошлогодний результат на 28,7%.

Чаще всего в октябре россияне покупали автомобиль Rapid, который разошелся тиражом в количестве 3 239 ед., что на 40,2% больше.

Вторым самым продаваемым автомобилем марки в прошлом месяце стал кроссовер Skoda Kodiaq. Его продажи выросли в 7,9 раза и составили 2 233 экземпляра.

В тройке лидеров располагается модель Octavia с результатом 1942 реализованных экземпляра, что на 10,3% хуже.