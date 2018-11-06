Китайский кроссовер SWM G01 получил спортивную версию‍

Компания SWM Motors готовит к презентации новую версию своего кроссовера, шпионские фото которого уже появились в Сети.

Уже известно, что новая спортивная версия кроссовера SWM G01 будет представлена в этом месяце на автосалоне в Гуанчжоу и тогда же производитель озвучит и цены.

Спортивная модификация автомобиля получила название SWM G01 F, а ее отличиями от обычного кроссовера станет новый аэродинамический обвес, новый передний и задний бамперы, массивная решетка радиатора, а также автомобиль оборудуют увеличенным задним спойлером и диффузором.

В интерьере новинки будет применена контрастная прострочка и появятся ставки ярко-желтого цвета. Моторная гамма SWM G01 F будет представлена турбированным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,5 литра.

Его мощность, работая в паре с шестискоростным автоматом и переднеприводной системой, составит 156 лошадиных сил.