Renault в Санкт-Петербурге открыла новый дилерский центр

На территории Северной столицы появился новый дилерский центр компании Renault, который открыла группа компаний «Петровский Автоцентр». В портфеле последней уже есть четыре дилерских центра Renault в Петербурге.

Новый автосалон расположился на Выборгском шоссе, а здание было приобретено дилером в первой половине года. Дилерский центр расположился на территории 1940 кв.м.

Шоу-рум занял 490 кв.м, сервисная зона расположилась на 600 кв.м, а также есть парковка на 104 машиноместа.

В автосалоне представлен весь модельный ряд марки, предлагающийся на российском рынке, а скоро там будет доступен для покупки и Logan Stepway.

В дилерском центре можно воспользоваться программами трейд-ин, кредитования, оформить страховку и даже приобрести подержанный автомобиль.