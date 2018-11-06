Популярность каршеринга в Москве за 1 год выросла в три раза

В этом году автомобилями каршеринга в столице воспользовались 18 млн раз, а это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в прошлом году с января показатель составил всего 5,5 млн, о чем сообщает «ТАСС», ссылаясь на заместителя мэра Москвы Максима Лискутова.

Резко возросшая популярность каршеринга в этом году объясняется несколькими факторами.

Во-первых, парка каршеринга неуклонно растет, во-вторых, сервисы предлагают разные системы поощрения пользователей, ну и в-третьих, операторы предлагают гибкие тарифы и новые услуги.

В числе последних предложения арендовать премиальные автомобили или заказать услугу предоставления детского кресла.