Как перевезти негабаритный груз

Серьезным этапом внешних торговых отношений является перевозка грузов. Операция усложняется, если в транспортировке нуждается объект, имеющий нестандартные размеры и большую массу. Но и эта задача выполнимая. Главное, точно соблюдать требования перевозки негабарита. И лучше всего с этой задачей справится профессиональная транспортная компания.

Способы доставки негабарита

Нестандартным грузом называют тяжелый предмет, обладающий специфическими особенностями, из-за которых его нельзя перевозить в закрытом транспорте или контейнере. Существует несколько способов доставки негабарита. Они подразумевают использование следующих видов транспорта:

Автомобильный. Применяется для перевозки нестандартных предметов только на незначительные расстояния. Организация автоперевозки негабарита включает в себя обязательное получение книжки МДП или TIR.

Морской. Подходит для транспортировки на дальние расстояния. Преимуществом такого способа перевозки негабарита является его демократичная стоимость. Но скорость такой доставки довольно низкая и очень сложно отследить местоположение груза, а также обозначить точное время его прибытия на место.

Железнодорожный. Отличный вариант для перевозки нестандартных грузов, обладающих громоздкими размерами. К плюсам доставки железнодорожным транспортом стоит отнести высокую скорость, надежность и максимальную безопасность. Среди ее минусов – возможные задержки.

Перевозка негабарита – сложнейший процесс, выполнение которого стоит доверить профессионалам, например, заказать на сайте транспортной компании www.mnogotonnik.ru.