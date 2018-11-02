Great Wall оценил новый электромобиль ORA R1 в 580 тысяч рублей

Китайская компания Great Wall выводит на китайский рынок новый электромобиль, который предлагается под брендом Ora.

Новинка получила название ORA R1 и ее оценили в 580 тысяч рублей. В частности, стоимость ORA R1 на рынке Китая варьируется от 62 до 76 тысяч юаней, но эти цены указаны с учетом государственной субсидии.

В переводе на российский рубль электрокар имеет ценник от 581 до 713 тысяч рублей.

Автомобиль оснастили электрической силовой установкой, мощность которой составляет 48 лошадиных сил. Заявленный запас хода составляет от 130 до 350 км, что зависит от комплектации автомобиля.