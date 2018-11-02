Aston Martin показал на фото новый 1000-сильный суперкар

Компания Aston Martin опубликовала в Сети новые фотографии суперкара от Aston Martin, разработкой которого компания занимается совместно с Red Bull.

На фото показали предсерийный вариант автомобиля, причем сообщается, он уже через месяц появится на дорожных тестах.

Новинка выйдет ограниченным тиражом в количестве всего 150 экземпляров, а первые клиенты получат свой автомобиль уже в следующем году.

Новый суперкар Aston Martin получит двухцветный окрас кузова, светодиодную оптику и диффузор.

В движение он будет приводится 6,5-литровым двигатель V12, мощность которого составит 1 000 лошадиных сил.

Вместе с двигателем будет работать электромотор, который имеет мощность 130 л.с. Также в суперкаре применили технологии болидов Формулы-1. Вес составит 1 030 кг.