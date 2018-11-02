Honda слегка обновила хот-хэтч Honda Civic Type R 2019

Компания Honda слегка обновила свой автомобиль Honda Civic Type R, который получил изменения во внешности и салоне.

Так, компания представила обновленный хот-хэтч Honda Civic Type R 2019, предназначенный для североамериканского рынка.

Среди изменений в автомобиле стоит отметить появление обновленной информационно-развлекательной системы, которая получила поддержку смартфонов, а также подстаканников увеличенного размера и измененный блок управления климат-контролем.

Кроме этого, модель стала доступна в новом цвете — Sonic Gray Pearl. Под капотом автомобиля все также устанавливается турбированный 320-сильный двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач.

Honda Civic Type R ускоряется до первой сотни за 5,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 272 км/ч.