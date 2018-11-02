Что нужно знать о перевозке грузов из Европы

Торговля с Европой традиционно развита, это направление составляет успешную конкуренцию Китаю и некоторым другим странам азиатского региона. В любом случае важно соблюдать своевременность оформления документов, корректность заполнения, соблюдение температурного режима, прочие условия. Профессиональная перевозка грузов из Европы позволит существенно сэкономить время и деньги, избавить себя от рисков. Обязательно страхование, что напрямую указывается в законе. Для отечественных предпринимателей актуально партнерство со странами Прибалтики, Италией, Германией и многими другими.

Особенности и нюансы транспортировки

Время на выполнение поставленной задачи разное в зависимости от способа: морской, наземный, транспортный. Но каждый из них подразумевает свою специфику, расходы. Если интересует доставка грузов из Италии, то воздушный способ составляет примерно неделю, на втором месте по оперативности автомобильный транспорт — среднее время доставки составляет 10 дней. Если воспользоваться морским способом, то нужно ориентироваться на срок примерно в 3 недели.

Но далеко не всегда целесообразно выбирать самый быстрый способ, нужно учитывать специфику товаров, возможности клиента. Особенности:

Нужно учитывать регионы прибытия. Например, морской вариант возможен только посредством портов в странах Прибалтики, Финляндии, Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

В любом случае специалисты гарантируют правильное составление документов, процесс растаможивания, предоставление экспортных деклараций.

Как правило, приходится иметь дело с товарами для наполнения отечественных магазинов: обувь, одежда, декор, текстиль. Актуальна и бытовая техника, сантехника, удобрения, торговое, промышленное, сельскохозяйственное, перерабатывающее оборудование и многое другое. Некоторые из наименований подразумевают внушительные габариты и массу.

Аккуратная транспортировка любых объектов

Независимо от массы, параметров, конфигурации нужно обеспечить максимально аккуратное перемещение. Классическим вариантом является доставка грузов из Европы в Санкт-Петербург — один из самых востребованных, динамично развивающихся портов страны.

Специалисты работают со сборными грузами, они поступают, например, из Италии до склада в Эстонии, Литве, Польше, а затем начинается второй этап доставки непосредственно до пункта назначения в России. Это подразумевает необходимость перегружать объекты, оптимизировать пути следования по России.

Большое внимание уделяется и упаковке, чтобы максимально сохранить товарный вид, уберечь от механических повреждений, температурных воздействий.

Предварительно можно получить всю необходимую информацию, задать интересующие вопросы. Пользователи часто спрашивают о гарантиях, сроках, необходимости сертифицировать тот или иной товар, уточняют сроки по каждому направлению. Важно избежать ненужных дополнительных затрат, поэтому оптимизация расходов — одно из приоритетных направлений профессионалов.