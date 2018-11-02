Эксперты сайта «ЦЕНА-АВТО» подвели итоги мониторинга цен на новые автомобили и установили, что 15 брендов изменили цены на свои авто в РФ во второй половине октября.

Так, на российском рынке в отчетный период подорожали сразу восемь автомобилей марки «КИА». Стоимость моделей стала выше от 15 до 35 тысяч рублей.

Изменение цен произошло и на автомобили чешской компании «Шкода», у которой в октябре прибавили в цене все автомобили, представленные в России.

При этом специалисты отмечают, что удорожание произошло дважды за месяц. Последний раз модели марки получили ценники на 7-44 тыс. рублей больше.

Немало автомобилей разных марок стали дороже из-за появления новых комплектаций, либо старта продаж моделей после обновления.