Эксперты сайта «ЦЕНА-АВТО» подвели итоги мониторинга цен на новые автомобили и установили, что 15 брендов изменили цены на свои авто в РФ во второй половине октября.
15 брендов изменили цены на свои авто в РФ во второй половине октября
02.11.2018 09:34
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Так, на российском рынке в отчетный период подорожали сразу восемь автомобилей марки «КИА». Стоимость моделей стала выше от 15 до 35 тысяч рублей.
Изменение цен произошло и на автомобили чешской компании «Шкода», у которой в октябре прибавили в цене все автомобили, представленные в России.
При этом специалисты отмечают, что удорожание произошло дважды за месяц. Последний раз модели марки получили ценники на 7-44 тыс. рублей больше.
Немало автомобилей разных марок стали дороже из-за появления новых комплектаций, либо старта продаж моделей после обновления.
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