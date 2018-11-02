Бренд Polestar опубликовал видеоролик, в котором показал, как прошел краш-тест его первого автомобиля Polestar 1 с карбоновым кузовом.
Polestar показала краш-тест нового Polestar 1 с карбоновым кузовом
02.11.2018 09:23
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Специалистам компании самим было очень интересно, как проявит себя кузов автомобиля, который выполнен и карбона, а не с использованием алюминия и стали.
Выбор пал на краш-тест с ударом о недеформируемый барьер со 100-процентным перекрытием. Скорость движения автомобиля составила 56 километров.
О результатах краш-тестов марка не сообщила, но заявила, что тест состоялся и прошел удачно.
В дальнейшем Polestar 1 подвергнут серии тестов, которые проводят в шведском Гётеборге в центре компании Volvo.
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