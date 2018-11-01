Регистрация нового автомобиля: что делать и нужно ли менять номера

Покупка нового автомобиля всегда сопровождается рядом регистрационных процессов и бумажной работы. Без выполнения определенных требований, прописанных законодательством, водитель не допускается к использованию авто, а то и вовсе, будет привлечен к уплате внушительного штрафа. Сама же процедура оформления значительно упростилась в 2018 году. Теперь поставить транспортное средство можно без замены номеров, то есть достаточно оформления договора купли-продажи автомобиля.

Новые правила регистрации

Если права собственника на авто переходят от одного владельца к другому, этот факт должен быть зафиксирован в паспорте транспортного средства (ПТС). Общий алгоритм перерегистрации собственника выглядит следующим образом:

Запись на прием в отделение МРЭО. Для этого необходимо позвонить по телефону, воспользоваться онлайн порталом или же записаться непосредственно на месте в ГИБДД.

Оформление страховки на нового собственника автомобиля.

Подготовка документов (ПТС, паспорт покупателя авто, договор купли-продажи и прочее).

Подача заявления на перерегистрацию владельца. Сделать это можно после приезда в любое территориальное отделение Госавтоинспекции или же с помощью единого сайта госуслуг.

Регистрация авто в военкомате (если это транспортное средство высокой проходимости).

Исследование автомобиля инспектором ГИБДД и сверка вин-кода.

Оплата обязательных государственных взносов.

Получение документов с обновленными данными.

Поставить новый автомобиль на учет необходимо не позже, чем спустя 10 дней после его покупки. Это правило также распространяется на транспортные средства, которые уже были в эксплуатации. Нарушение установленного срока может повлечь за собой неприятные последствия: от штрафных санкций до лишения водительского удостоверения.

Замена номерных знаков

Согласно решению Министерства внутренних дел – автомобильный номер закрепляется на транспортным средством. То есть менять их при смене собственника совершенно необязательно. Такое положение дел значительно облегчает водителям процесс перерегистрации собственника и позволяет сэкономить на услуге.

Оставить старые номера на авто стоит всего 850 рублей, сюда входит стоимость изготовления нового СТС и ПТС. Если оформить заявление через единый государственный портал, то можно сократить расходы до 595 рублей. Если старые документы на ТС были просрочены, то их повторное оформление обойдется еще в 500 рублей.

Замена номера на автомобиле может быть осуществлена при желании покупателя. Этот факт необходимо указать в заявлении на перерегистрацию и доплатить еще порядка 2000 рублей. Важно, что водителю не предоставляется право выбора новой комбинации.