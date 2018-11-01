Востребованные автомобили Skoda

Не секрет что автомобили Skoda сегодня, очень популярны и максимально востребованы у автомобилистов многих стран. Поэтому сейчас уже не стоит вопрос о том, автомобили какого производителя выбирать, потому что однозначно брать надо машину с логотипом Шкода.

Шкода Рапид — интересный автомобиль за доступные деньги

Очень популярен сейчас, по цене и качеству автомобиль из семейства чешского производителя, под названием Skoda Rapid, который появился на российском рынке через два года после того, как дебютировал на мировом рынке продаж. Ее долго ждали, и ожидания автолюбителей в РФ были вполне оправданы. Эту модель создали на удлинённой базе автомобиля «Поло». При этом хетчбек о котором речь, стал намного удачнее чем автомобиль-донор. И свидетельством тому являются такие нюансы, как:

более вместительный багажник;

просторный салон и диван;

улучшенная управляемость прочее.

Более предпочтителен среди пользователей автомобиль у которого не базовый силовой агрегат в 1,2 литра, а более мощный вариант в 1,6. У него силы хватает на всех 105 «лошадок». Это обойдется немного дороже, но зато более надежно. Так же следует помнить, что на базовых версиях производитель экономит на очень необходимых для водителя вещах. А это прежде всего:

магнитола;

кондиционер;

обогрев зеркал, прочее.

То есть за все эти удобства придется платить отдельно если они необходимы будут вам в автомобиле.

Шкода Октавия — самый большой багажник в классе

Еще одна популярная модель от этого известного бренда имеет название Skoda Octavia, и на нее также покупатели обращают внимание. Потому что это более «взрослый» представитель из семейства Октавий. Это модель интересна по многим параметрам. Она достаточно мощна, и может комплектоваться и бензиновыми и дизельными моторами. Также этот автомобиль более дорогой, и класс у него выше. Реалии таковы что только за последний год эта модель становилась дороже уже не менее трех раз. В данном случае, в базовом варианте автомобиля у покупателя не будет ни магнитолы, ни кондиционера. И если такие опции вам нужны, то вам придется доплатить за это.

Шкода Superb – флагман модельного ряда

Флагманский автомобиль этой компании – вариант Superb. Это модель с длинной историей, потому что выпускать авто под таким названием начали еще в 1934 году. Уже тогда «Суперб» производились в классе «люкс». Со временем автомобиль перетерпел очень много изменений, и сейчас отвечает всем высоким стандартам и относится к представительскому классу. Он солидный, обладает импозантным видом, просторным салоном и максимальной комплектацией.

Таким образом, в независимости от класса и модели, машины этого чешского производителя сейчас занимают лидирующие позиции на европейском рынке продаж. Они одинаково хорошо продаются, как на рынках Европы, та и на других рынках мира. Поэтому они и популярны среди покупателей всего постсоветского пространства.