Renault Duster и Kaptur при онлайн-покупке доступны в кредит под 0%

Renault совместно со своими партнерами предлагает приобрести Renault Duster и Kaptur в онлайн-шоуруме с использованием программы «Легкий ноль».

Она будет действовать до 30 ноября и в ее рамках автомобиль в любой комплектации оформляется на три года по 0% годовых.

Как отмечают в пресс-службе марки, онлайн-шоурум в РФ начал свою работу в июне 2016 года и он за два года показал уже хорошие продажи.

Преодоление отметки в 10 тысяч авто состоялось в декабре 2017 года, при этом в мае 2018 года было отмечено 20 тыс. оформлений автомобилей через онлайн-шоурум Renault.