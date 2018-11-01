Житель Астрахани продает уникальную «Волгу-ГАЗ-21» за 1,8 млн рублей

Объявление о продаже автомобиля «Волгу-ГАЗ-21» за 1,8 млн рублей житель Астрахани разместил на сайте «Юла».

Уникальной машина 1960 года выпуска стала тем, что она не только была отреставрирована с использованием некоторых оригинальных деталей, но и тем, что она получила тюнинг.

В частности, седану сделали шумоизоляцию, установили электрический подогрев сидений, электростеклоподъемники, шесть колонок с усилителем, а также современную магнитолу.

Кроме этого, в «Волге-ГАЗ-21» есть сигнализация, ксеноновые фары и другого размера колесные диски. Вот за такую машину владелец запросил 1,8 млн рублей.