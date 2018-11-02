Названы районы Москвы с самыми дорогими и дешевыми автомобилями

Составлением рейтинга занимались специалисты «Авто.ру» и они принимали во внимание объявления с учетом того, что автовладелец продает свое авто там, где и проживает.

Так, самая высокая цена за авто будет в районе Арбата, Якиманки и Хамовников. Тут средние цены колеблются от 1 135 000 до 1 182 000 рублей.

Дешевле объявления можно встретить в ЦАО и Таганке, где средний ценник машины — 808 000 рублей, при этом самый низкий показатель в Марфино – 440 000 рублей.



Если рассматривать по районам структуру предложений по маркам, то тут в лидерах оказался Volkswagen. Эту марку чаще всего можно встретит в объявлениях в ВАО, СВАО, СЗАО, ЮВАО, ЮАО.

Второе место у Mercedes-Benz. который чаще всего продают в ЦАО, ЗАО, САО и ЮЗАО. Также в лидерах по продажам по регионам оказалась BMW, Kia, Hyundai, Ford и Toyota. Отечественная марка Lada заняла третье место среди популярных авто только в Юго-восточном округе.